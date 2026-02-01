Haberler

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 0 Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 0 Pendikspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Golsüz sona eren maçta her iki takım da gole ulaşamadı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

36. dakikada Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen'den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz'i geçemedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Feyzi Yıldırım, Avramovski, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz

Pendikspor: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Erdem Gökçe, Efehan Pekdemir

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sarı kartlar: Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var