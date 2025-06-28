Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

Bu arada Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Osman Zeki Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibe yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadi:

Mecnun başkan Sivas şampiyon

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

ula sivasspormu kaldı darmadağın oldu artık sittiiin sene lige çıkamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Canları pahasına alevlerin içine daldılar: Ağabey yanacağız, geri çık
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.