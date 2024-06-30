Üye Girişi
Haberler

Sivasspor'un İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile prensipte anlaşması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, İngiltere Championship'ten Lig 1'e düşen Birmingham City'nin orta saha oyuncusu Alex Pritchard ile prensipte anlaştı. Pritchard, İstanbul'a gelerek kulüp yetkilileriyle bir araya geldi ve yarın Sivas'a giderek sözleşme imzalayacak.

Sivasspor'un prensipte anlaştığı İngiliz oyuncu Alex Pritchard, akşam saatlerde İstanbul'a geldi.

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'ten Lig 1'e düşen Birmingham City'nin hücuma yönelik orta saha oyuncusu Alex Pritchard ile prensipte anlaştı.

Başarılı oyuncu akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a geldi.

Kulübün Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile bir araya gelen Pritchard, Karagöl ile birlikte yemek yedi.

Alex Pritchard, yarın Sivas'a gelerek kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Birmingham City Sivasspor İstanbul Sivas Spor Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title