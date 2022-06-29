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Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Spor
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Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Yeni sezonda hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına  Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Sivasspor Gerede Bolu Spor Haberler

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