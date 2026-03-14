Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Maç, yarın BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonuyla tamamladı.

Sivas ekibi, yapılan antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor ile Ümraniyespor arasında karşılaşma yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti