Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonuyla tamamladı.

Sivas ekibi, yapılan antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor ile Ümraniyespor arasında karşılaşma yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

