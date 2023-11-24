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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.