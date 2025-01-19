Sivasspor, Trabzonspor Maçının Hazırlığını Tamamladı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda futbolcular taktik çalışmalara odaklandı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Trabzon'a gidecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor