Haberler

Sivasspor-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

,
Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Maç 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 13. hafta maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL

Maraton Üst: 150 TL

Güney Alt: 120 TL

Güney Üst: 120 TL

Bayan Tribün: 120 TL

Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Sivasspor Futbol Spor Haberler

title