Sivasspor-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Maç 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 13. hafta maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 120 TL
Güney Üst: 120 TL
Bayan Tribün: 120 TL
Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor