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Sivasspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmana kulüp başkanı Bahattin Eken de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik programların uygulanmasıyla sona erdi.

İdmanın bir bölümünü Başkan Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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