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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Kupa bizim için önem arz ediyor'

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uygun, 'Kupa bizim için önem arz ediyor. Maçların 3 günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına gelmiş olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız' dedi.

Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uygun, "Kupa bizim için önem arz ediyor. Maçların 3 günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına gelmiş olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarların sosyal medyada hakaret etmeden yorum yapmasını isteyen Bülent Uygun, "Futbolcularımıza karşı hakaret edici yorumlar yapmasınlar. Aynısını size yapsalar ne düşünürsünüz? Allah aşkına. Hakaret ediyorsunuz. Bu sosyal medyadaki kirliliğin durumu nedir? Biz elimizden geldiğince sakatlarımızın çok olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz. Sivasspor'a yakışır şekilde oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TARAFTARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Konyaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Uygun, "Biz bu kupayı kazanma şerefine nail olmuş bir takımız. Yeri gelmişken Rıza Çalımbay hocamız da bir teşekkürü ve sevgiyi fazlasıyla hak ediyor. Sivas'ın öz evladı. Kupa bizim için önem arz ediyor. Maçların 3 günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına gelmiş olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız. Hafta sonu da Çaykur Rizespor ile maçımız var. 3 günde bir oynadığımız maçlardan istediğimiz, arzuladığımız sonuçları alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"TRANSFER ZOR OLUYOR"

Transferle ilgili soruları da cevaplayan Uygun, "Transfer gerçekten çok zor oluyor. İyi futbolcuları almak istediğiniz zaman takımları bırakmıyor. Bunların da ekonomik anlamda çok büyük külfeti var. Bundan dolayı biraz süreç uzuyor. Bir futbolcuyla anlaşıyoruz, kulüp son anda vaz geçiyor. Menajerler futbolcunu aklını çeliyor. Gizli yürüttüğümüz iki tane transfer var. Bu iki transferi salı ya da çarşamba gününe kadar getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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