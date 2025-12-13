Mehmet Altıparmak: 'Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti'

Çorum FK maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK ile evinde 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Altıparmak, "Çok iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Çok kolay bir penaltıydı. Oyun planını başından sonuna kadar çok iyi uyguladık. Penaltı pozisyonundan sonra aynı oyunumuza devam ettik. İkinci yarı da çok pozisyon bulduk. İstek, arzu bizim adımıza en iyi olanlardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi muhteşem desteklediler. Kısıtlı bir kadromuz var. Her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. İyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı ama bunu alamadık. Rakibimiz de şampiyonluğa kadro kurmuş bir takımdı. Galip gelemediğimiz için üzgünüz. Bir türlü galibiyeti getirecek golü atamadık. Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" diye konuştu. - SİVAS