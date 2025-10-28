Sivasspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Sivasspor'un yeni teknik direktörü kısa bir süre önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden ayrılan Mehmet Altıparmak oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek" ifadeleri kullanıldı.