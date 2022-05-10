Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.
SİVAS (İHA) - Sivasspor-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.
Sivasspor'un 'Yiğido Gençlik' adlı taraftar grubu, hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.
Hazırlanan koreografi, başlama düdüğünden hemen önce sergilenmeye başlayacak. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor