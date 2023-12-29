Sivasspor, Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması için davet etti

Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi ardından karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS