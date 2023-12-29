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Sivasspor, Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması için davet etti

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Sivasspor, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi üzerine karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.

Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi ardından karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Süper Kupa Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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