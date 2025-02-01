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Sivasspor, Sırp Futbolcu Veljko Simic'i Transfer Etti

Sivasspor, Sırp Futbolcu Veljko Simic'i Transfer Etti
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Sivasspor, devre arası transfer döneminde Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Simic, futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı ve birçok kulüpte forma giydi.

Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor,29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sırp Veljko Simic ile anlaşmaya vardı.

Veljko Simic, Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında aşladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur,Zemun ve Vojvodina forması giyen sporcumuz son olarak Omonia Lefkoşa da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic 55 gol atarken, 35 de asist yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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