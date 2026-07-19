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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde akşam antrenmanı yaptı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışmada futbolcular, ısınma, koordinasyon ve dar alan oyunlarının ardından geçiş oyunu ile günü tamamladı. Yiğidolar, yarın çift antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunlarının ardından geçiş oyunu çalışmasıyla günü tamamladı.

Yiğidolar, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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