Sivasspor, Sarıyerspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Yeni transfer Yusuf Cihat Çelik idmanda yer alırken, sakat oyuncular özel programla çalıştı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik maçla tamamladı.
Sivasspor'un yeni transferi Yusuf Cihat Çelik de idmanda yer aldı.
Sakatlıkları nedeniyle özel program uygulanan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, antrenmanı takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.