Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Özbelsan Sivasspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Sarıyer maçının ilk çalışmasını yaptı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve top koruma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS