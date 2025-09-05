Haberler

Sivasspor Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara devam etti. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda oyuncuların dayanıklılık koşuları ve atletik oyunlarla çalıştığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Sivasspor, günün ikinci antrenmanını yaparak mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise atletik oyunlarla günü çift idmanla tamamladı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy bugünkü antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

