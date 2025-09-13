Haberler

Sivasspor, Sarıyer’i 1-0 Geçti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 5'inci hafta maçında Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Mücadelede Sivasspor'un golünü 66. dakikada Bekir kaydetti.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu

SİVASSOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Okan, Uğur, Ethemi (Dk.72 Emre Gökay), Özkan, Avramovski, Yusuf Cihat (Dk.86 Mert), Kimpioka (Dk.46 Badji), Bekir (Dk.90 Yılmaz)

SARIYER: Alperen, Oğuzhan Berber (Dk.79 Ozan), Metehan, Djilobodji, Ömer, Regattin Fethi (Dk.79 Oğuzhan Yılmaz), Emre (Dk.72 Traore), Muhammed (Dk.87 Berkay), Anziani (Dk.72 Camara), Dembele

GOLLER: Dk.66 Bekir ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Murat, Özkan ( Sivasspor )- Anziani, Traore ( Sarıyer )

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 5'inci hafta maçında kendi sahasında Sarıyer'i konuk etti. Sivasspor ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

9'uncu dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta, Ethemi topu ceza sahası içerisinde ortaladı. Okan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

17'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Avramovski ceza yayının dışında Yusuf Cihat'ı gördü. Yusuf Cihat'ın şutunda top auta gitti.

30'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi'nin şutunda top az farkla sol direğin dibinden auta gitti.

40'ncı dakikada gelişen Sarıyer atağında ceza sahası içinde Dembele topu Regattin'e bıraktı. Regattin'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

66'ncı dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı kornerde topa yükselen Bekir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma 1-0 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
