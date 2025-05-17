Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, Samsun'a giderek kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü

Kına gecesi zehir oldu! Dev disko topu üzerine böyle düştü
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.