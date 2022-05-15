Sivasspor, Rizespor maçının taktiğini çalıştı - Haberler

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Sivasspor, Rizespor maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar son idmanının ardından Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Spor, Haberler

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