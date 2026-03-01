Haberler

Sivasspor, Rey Manaj'la güldü

Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Serikspor'a konuk olan Sivasspor, Rey Manaj'ın attığı golle 3 puanı kazandı ve alt sıralarla arasındaki puan farkını açtı. Serikspor ise küme düşme hattında kaldı.

  • Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor'u 1-0 yendi.
  • Sivasspor'un galibiyet golünü 48. dakikada Arnavut oyuncu Rey Manaj attı.
  • Sivasspor, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattı ile arasındaki farkı açtı.

Trendyol 1. Ligin 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk ekip Sivassspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

REY MANAJ'DAN KAZANDIRAN GOL

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Arnavut oyuncu Rey Manaj kaydetti. Ara transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SİVASSPOR ALT SIRALARLA ARADAKİ FARKI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını açtı. Serikspor ise haftayı 29 puanla küme düşme hattında tamamladı. Ligin bir sonraki maç haftasında Serikspor, Amedspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde