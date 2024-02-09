Sivasspor, Queensy Menig ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya gelen Queensy Miquel Saymon Wensley, futbola Ajax altyapında başladı. Ardından PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente formasını giyen futbolcu son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan futbolcu 69 kez de gol sevinci yaşadı. 42 asist yapan Hollandalı futbolcu, çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli formasını giydi.