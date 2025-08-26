Sivasspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Özbelsan Sivasspor, Pendikspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdürmekte.

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Amed SF maçının ardından bir gün izin yapan Yiğidolar, bugün yaptığı antrenmanla Pendikspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top koruma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maç ve koşu ile günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

