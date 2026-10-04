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Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi İsmet Taşdemir yönetiminde antrenman yaptı

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Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi İsmet Taşdemir yönetiminde antrenman yaptı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı; karşılaşma 9 Ekim Cuma saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışmaları yaparken, idmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sivasspor ile Pendikspor arasında oynanacak 9. hafta karşılaşması, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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