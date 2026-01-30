Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürerek maça hazırlanıyor. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda ısınma hareketleri ve taktik oyunlar yer aldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 1 Şubat Pazar günü Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor