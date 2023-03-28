Sivasspor pas ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Ligin 27. haftasını maç yapmadan geçecek olan Sivasspor, bir sonraki hafta Başakşehir ile 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS