Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile Anlaştı

Özbelsan Sivasspor'da, Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler'in başında Trendyol 1. Lig'de 8 maça çıkmıştı. - SİVAS