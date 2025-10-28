Haberler

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile Anlaştı
Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Altıparmak ile yeni bir anlaşma sağladı. Deneyimli hoca, kırımızı-beyazlı kulüp için mücadele edecek.

Özbelsan Sivasspor'da, Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler'in başında Trendyol 1. Lig'de 8 maça çıkmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
