Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Özbelsan Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.
Sivasspor, antrenman sonrası kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya