Sivasspor kupasını aldı - Haberler

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Sivasspor kupasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

60. Türkiye Kupası'nı Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek elde eden Sivasspor düzenlenen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez'den kupasını aldı. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayan kırmızı-beyazlılar büyük bir coşku yaşarken, Türkiye Kupası Final maçının futbolcusu ise müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Ali düşmez, Sivasspor, Spor, Güncel, Haberler

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