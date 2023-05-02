Sivasspor, kupa yarı finalinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Sivasspor, yarın saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede iki takımda galibiyet aramak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ile kupada 6. randevu

Sivasspor ile Fenerbahçe oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupasında 6. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada 3 kez Fenerbahçe galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona ermişti. Sivasspor ise rakibine karşı kupada hiç galip gelemedi. Kupada oynanan maçlarda Sivasspor 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 9 gol attı.

Sivasspor kupaya 5. turdan başladı

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna çıktı. Kupa Son 16 Turu'nda ise Yiğidolar sahasında Karacabey Belediye'yi 3-0'la geçerek bir üst tura çıktı. Kırmızı-beyazlılar Kupa Çeyrek Finalinde ise Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep'in ligden çekilmesi nedeniyle Yiğidolar maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Tarihinde kupayı ilk kez geçen sene müzesine götüren Sivasspor, bu sene de kupayı kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin kupa macerası

Fenerbahçe de kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda İstanbulspor'u 3-1 ile geçen Fenerbahçe, Son 16 Turu'nda da Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek tur atladı ve çeyrek finale kaldı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale kaldı. - SİVAS