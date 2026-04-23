Sivasspor Kulüp Başkanı Özçoban, koltuğunu öğrenciye devretti

Özbelsan Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortakokul öğrencisi Bedir Kaan Kaya'ya bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kulüp Başkanı Özçoban, görevini temsili olarak Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Kaya'ya devretti.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar da antrenmanı ziyaret etti. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.