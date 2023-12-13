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Sivasspor Kulübü'nden Baver Kuçkar'a Geçmiş Olsun Mesajı

13 Aralık 2023 16:21 Güncelleme: 16:23 Abone Ol

Sivasspor Kulübü, hastanede tedavi gören ve Edirnespor'a kiralanan kalecilerinden Baver Kuçkar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Baver'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verildi ve ameliyat olacağı belirtildi.