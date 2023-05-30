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Sivasspor-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Sivasspor-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Sivasspor- Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR'da Hüseyin Göçek ve Esat Sancaktar eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Öğretmenoğlu Sivasspor Konyaspor Spor Haberler

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