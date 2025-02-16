Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarınki 1 günlük iznin ardından 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.