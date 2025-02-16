Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

AK Partili vekilden sağlık çalışanlarıyla ilgili skandal sözler

Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenmanlara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarınki 1 günlük iznin ardından 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
img

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
img

Torreira için bomba transfer iddiası
img

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
Jandarma ateş açmak zorunda kaldı: Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga çıktı, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı

Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga: Fenerbahçeli taraftarlar yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.