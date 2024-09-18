Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenman, geçiş oyunları, sürat çalışmaları ve taktik maçla tamamladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken de çalışmayı takip etti.