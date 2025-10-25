Sivasspor, Kepezspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda deplasmanda Kepezspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sivasspor ile yollarının ayrılması beklenen Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz antrenmana katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kontrol çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, Kepezspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS