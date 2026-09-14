Sivasspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA