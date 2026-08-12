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Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti. Antrenman ısınma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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