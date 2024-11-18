Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda yenilenme çalışmaları gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.