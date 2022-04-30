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Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate."

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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