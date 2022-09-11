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Sivasspor İstanbulspor maçının VAR'ı Erkan Engin

Spor Haberleri

Sivasspor İstanbulspor maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e, AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Erkan Engin Sivasspor Spor Haberler

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