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Sivasspor - Hatayspor Maç Sonucu: 3-2

Sivasspor - Hatayspor Maç Sonucu: 3-2
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada goller Manaj, Camara ve Calvo tarafından kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Görkem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisi önünde Calvo'nun kafa vuruşunda, kaleci Nikoliç topu uzaklaştırmayı başardı.

62. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen top tekrar Görkem'de kaldı. Onun yeniden ceza sahası içine ortasında Calvo kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

73. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Manaj meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

79. dakikada Turgunbayev'in kullandığı köşe vuruşunda Camara'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

NG Sivasspor: Nikolic, Camara, Sonko (Emrah Başsan dk. 82), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Poungoura dk. 82), Charisis, Rodrigues (Menig dk. 68), Pritchard (Turgunbayev dk. 10), Koita (Keita dk. 68), Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Barış Nazlı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

A Hatayspor: Erce Kardeşler, Ahmet (Kerim Alıcı dk. 73), Kilama, Calvo, Cemali, Görkem Sağlam, Diack (Fernandes dk. 58), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 58), Pedro ( Boutobba dk. 85), Rivas (Strandberg dk. 75), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Manaj (dk. 43, dk. 73 pen.), Camara (dk. 79)(Sivasspor), Rivas (dk. 45+2), Calvo (dk. 62) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Manaj (Sivasspor), Diack (Hatayspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Sivasspor 3-sayfa Futbol sivas Spor

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