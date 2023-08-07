Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi. Yiğidolar yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.