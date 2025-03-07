Sivasspor, Göztepe Maçında Lise ve Kadın Taraftarlara Ücretsiz Bilet İmkanı Sunuyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart günü Sivasspor'un Göztepe'yi ağırlayacağı müsabakanın biletleri özel lise öğrencisi taraftarlar için ücretsiz olacak.

Lise öğrencisi taraftarlar, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleterek stadyuma giriş yapabilecek.

Bilet yükleme işlemlerinin, Passolig meydan gişesinden yapılacağı kulüp tarafından duyuruldu. Öğrencilerin Passolig kartının vizesi olması ve bu ücretsiz biletlerin transfere kapalı olacağı da açıklandı.

Diğer yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar için Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ve VIP Alt B Tribünü'ne Passolig sistemi üzerinden ücretsiz bilet yükleme işlemleri de devam ediyor.

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından, "Taraftarlarımızı, Göztepe maçında takımımızı desteklemek için tribünlere bekliyoruz" notunu paylaştı. - SİVAS