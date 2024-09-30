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Sivasspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde yapılan idmanda takım, ısınma, pas çalışmaları ve orta şut çalışmaları gerçekleştirdi. Sakat Alaaddin Okumuş ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, orta şut çalışmaları ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

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