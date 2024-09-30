Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

SİVASSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 8'inci hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, orta şut çalışmaları ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.