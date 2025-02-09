Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışması, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maç yaptı.

Beşiktaş maçında 60 dakikadan fazla oynayan sporcular, yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı.