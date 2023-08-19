Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım Gaziantep'e hareket etti.